Italia fuori dal Mondiale, Mazzarri: «Cragno e Joao Pedro ci sono rimasti male»

L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha parlato dello stato d’animo di Cragno e Joao Pedro dopo il fallimento con l’Italia

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa ha parlato anche dello stato d’animo di Cragno e Joao Pedro, i due rossoblù che vengono dal fallimento dell’Italia.

DELUSIONE – «Tutte e due, come tutti noi, siamo rimasti male per come è andata. Erano un po’ giù il primo giorno. A noi ora interessa il Cagliari: è questa la prima cosa che conta. Attraverso il Cagliari, facendo bene e giocando bene, avranno la possibilità di riprovarci».

