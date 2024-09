Cagliari Empoli, Giulini: «Forse il PROBLEMA sono IO»

Il presidente del Cagliari è stato molto autocritico in occasione della conferenza stampa post Empoli

Tommaso Giulini è sembrato molto pessimista dopo la gara persa contro l’Empoli. Il presidente del Cagliari ha parlato così in conferenza stampa a margine della sfida interna.

PROBLEMA – «Dopo dieci stagioni dove ho ricevuto tanto da chiunque sia passato qua, nove stagioni di A e die stagioni vincenti di B, sono stati anni in cui abbiamo sempre trovato le chiavi per venire fuori. Io la chiave in questo momento non la vedo ed è giusto che mi interroghi, magari sono io quello che sta dando meno energia, l’analisi devo farla su me stesso. Parlo di tutta la società, non vedo problematica, magari qualche valutazione sbagliata sull’organico è stata fatta dall’aerea tecnica ma fatico a capire gli errori clamorosi nella costruzione della rosa. Magari non sono più lucido come sono stato in dieci anni, devo essere aiutato a capire e in questi giorni parlerò con la società, il mister e il Direttore Bonato»