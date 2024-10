Italia, le idee di Spalletti per la partita contro Israele

La Nazionale azzurra si prepara per la quarta giornata di Nations League tra conferme e novità

Il pareggio dell’Italia contro il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca. Il cartellino rosso di Pellegrini ha complicato una partita che gli Azzurri avevano a larghi tratti dominato portandosi sul 2-0.

Secondo la prima pagina del QS, Luciano Spalletti avrebbe già le idee chiare sulle scelte per la gara contro l’Israele, grande occasione di riscatto. Retegui sarà confermatissimo in attacco mentre salgono le quotazioni per vedere Maldini titolare, obiettivo di calciomercato di Juventus e Inter. In tutto ciò, da non dimenticare anche Zaniolo, sostituto dello squalificato Pellegrini.

Al momento gli Azzurri sono primi in classifica del proprio girone con 7 punti, seguiti dalla Francia a 6, Belgio a 4 e l’Israele prossimo avversario ancora a zero. Ricordiamo che le prime due della classe accederanno ai quarti di finale mentre a decidere la posizione conclusiva in caso di arrivo a pari punti saranno gli scontri diretti, al momento messi benissimo per la Nazionale di Spalletti.