Italia, Mancini convoca anche Bastoni, Ferrari e Zaccagni

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha deciso di convocare Alessandro Bastoni, Gian Marco Ferrari e Mattia Zaccagni

Roberto Mancini ha deciso di convocare altri tre giocatori dopo le defezioni di Angelo Ogbonna e Alessio Romagnoli. Questo il comunicato della FIGC.

«Tre novità per la Nazionale: a seguito della defezione di Ogbonna, che non sarà in gruppo a causa dell’infortunio subìto sabato con il West Ham, e dell’infortunio di ieri sera di Romagnoli nel prepartita di Milan-Verona (da valutare le sue condizioni), il CT della Nazionale Roberto Mancini ha convocato tre difensori in più nel gruppo che affronterà mercoledì l’Estonia al “Franchi” di Firenze. Dal ritiro dell’Under 21 a Tirrenia è in arrivo questa mattina Alessandro Bastoni (seconda chiamata in Nazionale maggiore), lo seguirà Mattia Zaccagni, protagonista ieri sera a San Siro e alla prima volta in Azzurro, domani è previsto l’arrivo di Gian Marco Ferrari (4 convocazioni, l’ultima nel marzo 2018, nessuna presenza), insieme ai compagni di squadra del Sassuolo, al termine del periodo di isolamento».