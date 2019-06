L’Italia vede già Euro2020: le due impronte di Mancini

L’Italia, in attesa della sfida di Torino con la Bosnia, vede già Euro2020: le due impronte del ct Roberto Mancini

L’Italia, dopo tre gare di qualificazione soltanto, vede già da vicino Euro2020. Merito di altrettanti convincenti successi, uniti ai passi falsi delle più accreditate avversarie Grecia e Bosnia. Se poi domani, a Torino, dovesse arrivare un’altra vittoria contro la Nazionale di Pjanic, allora, la strada sarebbe tutta in discesa.

Grazie all’idea di calcio e al gioco propositivo portato avanti dal ct Mancini, per certo. Con il doppio play regolarmente in campo, Jorginho e Verratti uno accanto all’altro. Ma anche alla buona, vecchia, solida difesa tutta italiana: gli azzurri non subiscono reti da addirittura sei partite. Un ottimo viatico verso gli Europei.