Italia-Spagna femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Menti va in scena la sfida tra Italia-Spagna femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Menti di Vicenza, si giocherà la gara amichevole tra Italia-Spagna femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia femminile-Finlandia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Dragoni; Cantore, Giacinti, Cambiaghi.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Codina, Aleixandri Lopez, Carmona; Abelleira, Bonmatí, Putellas; González Garcia; Caldentey.

Orario e dove vederla

Italia-Spagna femminile si gioca martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18:15. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su RaiPlay.