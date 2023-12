Italia, Spalletti: «Finale Europeo? Non ci tiriamo indietro»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, sulle ambizioni per gli Europei 2024. I dettagli

Luciano Spalletti ha parlato dell’Italia agli Europei alla trasmissione Cinque minuti su Rai 1.

EUROPEO – «Conquistare la finale del prossimo Europeo? In questo momento il Vespa francese, quello tedesco e quello inglese stanno facendo la stessa domanda agli altri CT. Noi siamo i detentori, sappiamo che avremo qualche difficoltà, ma non ci tireremo indietro».

MIGLIOR ALLENATORE – «Io candidato come miglior allenatore del mondo insieme a Inzaghi e Guardiola? Con un podio del genere ci si accontenta anche del terzo posto. Sarò felicissimo anche in caso di terzo posto».

NAPOLI – «Mi manca tantissimo perché avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra. Si era venuto a creare questo incredibile calcio relazionale, e ora mi manca un po’. Lo scudetto me lo sento bene addosso e mi tengo ben stretto, anche se nel calcio si brucia tutto in fretta. A Napoli mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi. La cittadinanza onoraria? Una roba bellissima. Quando mi hanno detto che l’ultimo sportivo ad averla ricevuta è stato Maradona ho vacillato e sono anche un po’ arrossito».

TOTTI – «Nel lavoro io devo sempre difendere il club e i risultati della squadra. Ma se non mi fossi comportato bene con Totti quell’anno non sarei riuscito a fare il record assoluto di punti per la Roma, specie perché lui era il capitano dello spogliatoio. Ora ho piacere che sia venuto fuori questo abbraccio con lui e lo risentirò spesso».