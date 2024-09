Italia, Spalletti sceglie Kean: si punta al bis con Israele

Le possibili scelte di Luciano Spalletti per la seconda partita di Nations League dell’Italia contro Israele

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti avrebbe deciso la formazione da schierare contro Israele. Il ct ha infatti scelto di affidare l’attacco dell’Italia a Moise Kean.

L’ex attaccante della Juve è stato protagonista di un buon avvio di campionato alla Fiorentina con 3 gol. Un periodo di forma che dovrà confermare anche in azzurro, con la Nazionale alla ricerca della conferma in Nations League dopo la vittoria a sorpresa in casa della Francia.