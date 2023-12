Italia, Spalletti: «Zaniolo può essere un top, ma deve disciplinarsi»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, in vista degli Europei del 2024. Tutti i dettagli

Luciano Spalletti ha parlato dell’Italia agli Europei a TG Poste.

EUROPEO – «Non esiste un girone facile nel calcio. E se la vediamo dal punto di vista degli avversari aver beccato l’Italia come quarta fascia non è facile da accettare. Abbiamo la nostra storia ed essendo campioni in carica abbiamo l’obbligo di andare lì e fare l’Italia».

ZANIOLO – «E’ un calciatore fortissimo, ha molte delle qualità che servono per diventare un calciatore top. C’è da insegnargli ad autodisciplinarsi, aiutandolo nella professione che fa. Non è che siccome io ho queste caratteristiche vivo di rendita, bisogna migliorarle e svilupparle al meglio.

NAPOLI – «Mi ha lasciato tantissime cose, sono affezionato perché l’ho usata per vincere questo scudetto. La loro passione, la loro partecipazione emotiva hanno rimesso a posto cose che succede di sbagliare durante un percorso lungo. E avere una città dall’amore così sfrenato rende più facile sistemare quello che non va come vorresti. Ed è venuto fuori un lavoro eccezionale di tutte le componenti che ci ha permesso di fare un percorso bellissimo in cui tutti sono stati importanti allo stesso modo».