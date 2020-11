Italia U21, negativi i tamponi dei calciatori di Nicolato

Buone notizie per il ct dell’Italia Under 21: sono tutti negativi i tamponi effettuati sui calciatori di Nicolato. Domani tocca alla “B”

Buone notizie per l’Italia Under 21. Gli azzurrini di Davide Nicolato si sono ritrovati nel raduno di Tirrenia. Sono arrivati oggi i tamponi del gruppo squadra: tutti negativi, come riporta Rai Sport.

Gruppo A dunque al salvo dai contagi da Coronavirus. Resterà ancora da scoprire l’esito dei tamponi del gruppo “B” di Bollini, con i risultati che arriveranno soltanto domani.