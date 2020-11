Italia U21 qualificata agli Europei: battuto il Lussemburgo per 4-0

Missione compiuta per l’Italia Under 21 di Davide Nicolato: gli azzurrini si qualificano agli Europei con la vittoria per 4-0 sul Lussemburgo

Missione compiuta per l’Italia Under 21 di Davide Nicolato che batte 4-0 il Lussemburgo e si qualifica agli Europei. Doppietta di Scamacca e gol di Pinamonti e Marchizza per gli azzurrini.

Reti: 15′ e 29′ Scamacca, 55′ Pinamonti, 66′ Marchizza

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schimt; Latic, Duriatti (87′ Ostrovski); Schaus (70′ Bernardy), Prudhomme, Avdusinovic (78′ Rossler); Curci (78′ Coopmans). All. Cardoni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega (46′ Ricci), Rovella, Frattesi (87′ Maleh), Sala (46′ Frabotta); Sottil (46′ Pinamonti), Scamacca (78′ Raspadori). All. Nicolato