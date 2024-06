L’Italia U17 SCHIANTA 3-0 il Portogallo sulle ali di Camarda: gli Azzurrini scrivono la STORIA e sono CAMPIONI D’EUROPA

L’Italia Under 17 si laurea campione d’Europa al termine di una finale dominata contro il Portogallo. I dettagli

L’Italia Under 17 scrive la storia e conquista l’Europeo di categoria per la prima volta nella sua storia! Gli Azzurrini dominano la finale e vincono per 3-0 contro il Portogallo grazie alla doppietta di Camarda e al gol di Coletta.

Grande festa per il gruppo guidato dal commissario tecnico Massimiliano Favo che ha compiuto una vera e propria impresa.

