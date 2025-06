Italia Under 21, pareggio a testa alta contro la Spagna: la squadra di Nunziata non teme nessuno e aspetta il prossimo avversario

Italia Under 21, pareggio contro la Spagna: gli azurrini rispondo con Pisilli al vantaggio di Jesus Rodriguez e sfiorano la rimonta

L’Italia Under 21 chiude il girone dell’Europeo al secondo posto dietro la Spagna, ma la sensazione è che gli Azzurrini non abbiano nulla da invidiare alla Rojita. La squadra di Nunziata gioca la miglior partita del torneo, controllando campo e possesso e costruendo più occasioni da gol. Dopo il vantaggio spagnolo con Jesus Rodriguez, arriva l’immediata risposta di Pisilli, migliore in campo e autore del pareggio. Nel finale l’Italia sfiora la vittoria con Casadei, Turicchia e ancora Pisilli, ma il portiere Cunat e un pizzico di sfortuna negano il sorpasso. A parità di differenza reti, la Spagna chiude al primo posto per maggior numero di gol segnati.

Merito a Nunziata, che rivoluziona la formazione puntando su giocatori meno impiegati e su un modulo (3-4-2-1) ben interpretato, con pressing uomo su uomo e un’intensità che mette in crisi la manovra spagnola. L’Italia si mostra organizzata, coraggiosa e pronta ad affrontare chiunque. Brillano Fazzini e Pisilli dietro ad Ambrosino, mentre Kayode e Doumbia spingono sulle fasce. Anche dopo il gol subito, la reazione è immediata, segno del carattere e della maturità del gruppo. La difesa tiene bene, con Coppola dominante su Roberto, e nel finale i subentrati Casadei e Gnonto provano l’assalto decisivo. Ora si attende l’esito di Germania-Inghilterra: saranno i tedeschi l’avversario se i Tre Leoni non vinceranno. Ma questa Italia non teme nessuno.