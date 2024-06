Italia Zaccagni: «Una serata che porterò sempre con me! Gol alla Del Piero? Lui un idolo»

Le parole di Mattia Zaccagni, autore del gol qualificazione per l’Italia, dopo il pareggio in extremis contro la Croazia

Mattia Zaccagni ha parlato dopo la qualificazione agli ottavi degli Europei dopo il gol fatto nell’ultima azione di gioco contro la Croazia, che è valsa il pareggio. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

«È una soddisfazione immensa, sono emozionato. È una serata bellissima che porterò sempre con me. Era importante per arrivare secondi. Si soffre sempre sia in panchina che in campo. Siamo stati bravi a rimanere in partita e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. Meritiamo questo pareggio. Bravo il mister a creare questo gruppo, ha preso tutto quello che gli serviva. Noi cerchiamo di ripagarlo in campo. Mi sono passate tante immagini in testa. È un’emozione indescrivibile aver segnato il gol che ha regalato la qualificazione all’Italia. Non mi ero neanche reso conto fosse l’ultima palla della partita, quando Calafiori me l’ha passata bene non ci ho pensato due volte. Del Piero è il mio idolo di sempre, avevo il suo poster in camera da piccolino; ci siamo visti a Coverciano prima della partenza per la Germania e poi ci siamo sentiti nei giorni successivi su Instagram».