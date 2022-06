Jacomuzzi: «In Italia troppo peso ai procuratori. Juve e Inter si fidino di Miretti e Casadei»

Il presidente dell’Associazione italiana Osservatori Jacomuzzi ha parlato dei problemi del calcio italiano e non solo

Carlo Jacomuzzi, presidente dell’Associazione Italiana Osservatori, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha toccato vari temi riguardanti il calcio italiano e non solo.

PERIODO CHELSEA-ABRAMOVICH – «C’era un’organizzazione incredibile, con una spiccata attenzione al settore giovanile. Portai anche i primi italiani come gli allora giovanissimi Borini e Sala. Poi nel novembre 2008, con la crisi delle banche, hanno dovuto ridimensionare tutto il sistema e andai via, ma fu un’esperienza splendida con Mourinho che qualche volta veniva ad ascoltare le riunioni di noi dello staff».

KEAN ALL’EVERTON – «Cercavano un ragazzo giovane che potesse dare il cambio a Richarlison e Calvert-Lewin. Avevano visto Moise giocare qualche volta nella Under 17 e nella Under 19 e mi chiesero un parere. Io lo conoscevo bene visto che sono di Torino e lui giocava nella Juve e diedi l’assenso. Kean ha le potenzialità per fare essere un giocatore top, ma il calcio inglese non ti lascia mai respirare, hanno un ritmo pazzesco, non ci si riposa mai. Così non ha sfondato. Quando invece è andato al Psg, in un campionato più “tranquillo” come quello francese, ha fatto bene. Spero che dopo due stagioni buie si riprenda».

PROBLEMA ITALIANO – «Qui da noi i procuratori hanno un peso nettamente maggiore. Da loro conta di più l’allenatore. Ma quello che hanno di più Oltremanica è la pazienza. Da noi c’è un problema sociale, nel senso che i genitori mettono troppa pressione ai loro figli: appena fanno una partita buona pensano di avere tra le mani il nuovo Messi e già da giovanissimi magari li mettono in mano ai procuratori».

SEGRETO PER SCOVARE TALENTI – «Andare in giro, vedere partite su partite. La tecnologia aiuta, non c’è dubbio, ma un giocatore va visto dentro uno stadio: come si muove, che carattere ha, come usa i piedi. Io qualche anno fa stavo via mesi, giravo il Mondo: avrò visto centinaia di partite».

IL GIOVANE PIù FORTE – «Aguero. Ero in Argentina, lavoravo per il Chelsea e lui aveva 16 anni. L’ho segnalato, ci hanno lavorato su, ma per la legge sugli extracomunitari che c’era allora non se ne fece niente».

INTER E JUVE – «Miretti della Juventus ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore vero. E anche Casadei dell’Inter ha il potenziale per essere un top».