Javier Pastore su De Rossi: «Esonero? In futuro andrà molto bene, ero sicuro che sarebbe diventato un allenatore»

Javier Pastore ha rilasciato una intervista a Flashscore Italia ha parlato dell’esonero di De Rossi e della sua esperienza alla Roma, raccontando anche un retroscena sull’attuale tecnico del Milan Fonseca. Di seguito le sue parole.

DE ROSSI – «Ero sicuro che sarebbe diventato un allenatore, perché con me già lo era in campo. È una persona che vive di calcio e vuole conoscerne tanti aspetti. E sapevo anche che sarebbe andato a giocare in Argentina per tutte le domande che mi faceva sul nostro calcio, conosceva tutte le squadre e tutti i giocatori del campionato argentino, era incredibile».

ESONERO – «Sono sicuro che nel futuro gli andrà molto bene, perché è una persona che sa tanto di calcio e sa coniugare i concetti antichi e moderni di questo sport. Ed è una persona che sa gestire il gruppo, mi hanno parlato tutti molto bene di lui».

ESPERIENZA ALLA ROMA – «Parlando personalmente, il primo anno non riuscii a trovare l’equilibrio con l’allenatore del momento (Eusebio Di Francesco ndr), che mi faceva giocare più in mezzo al campo come interno e obbligandomi a difendere troppo. Poi arrivò Paulo Fonseca e tutto cambiò in meglio per me dal punto di vista tattico, anche se poi mi fermò l’infortunio all’anca, che mi tenne fermo per un anno e mezzo. Il tutto in una squadra che aveva riposto tante aspettative su di me, un peccato».