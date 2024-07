Jeda a CAGLIARINEWS24: «Nicola OTTIMA SCELTA, ma deve essere ACCOMPAGNATA dal mercato GIUSTO»

L’ex attaccante del Cagliari Jeda ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole

Jeda ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com. Di seguito un estratto delle sue parole sulla scelta del Cagliari di affidarsi a Nicola e sul mercato.

Partiamo dal nuovo allenatore del Cagliari, Davide Nicola. Secondo lei è l’uomo giusto per sostituire Ranieri e guidare il Cagliari ad un campionato (e una salvezza) “tranquilla”?

«Io credo di sì anche perché la scelta dell’allenatore deve essere accompagnata da una mercato accurato. Non dico da un mercato di milioni e milioni di euro. Secondo me quello non serve, soprattutto per le squadre che lottano per la salvezza. Devono andare a prendere quei giocatori che sono adatti alle esigenze e alle caratteristiche che vuole l’allenatore. Secondo me Nicola è un allenatore esperto della salvezza e conosce la strada da percorrere. Mi auguro che la dirigenza, il Direttore sportivo e il Presidente possano mettersi assieme all’allenatore e scegliere i giocatori migliori, quelli più giusti per la rosa e per fare un campionato con “meno ansia” rispetto allo scorso anno».

Ha parlato del calciomercato, quali sono secondo lei i reparti prioritari in cui il Cagliari dovrebbe operare in questa finestra di mercato?

«Ho visto che il reparto difensivo è stato un po’ il tallone d’Achille della scorsa stagione, ma anche una società che ha preso un nuovo difensore assieme all’allenatore. Luperto è un giocatore di esperienza che conosce la Serie A e quindi è abituato a questo tipo di campionato. È un leader, uno di quei punti di forza che ho trovato molto interessante e intelligente. Nel reparto di centrocampo servirebbe qualcuno con un po’ più di esperienza, oltre che di qualità. Serve esperienza perché il Cagliari l’anno scorso, per quello che ho seguito e visto, mancava di geometria a centrocampo. Non è sempre stato regolare a livello di gioco. Mi auguro arrivi qualcuno che possa essere un leader anche lì, a centrocampo. Quello per me è il “centro del gioco”. È da lì che passano tutti i palloni. Servirebbe un giocatore con una certa qualità e delle caratteristiche che portino personalità in più».

