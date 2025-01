Joao Felix Milan, i rossoneri puntano al grande colpo per l’attacco: arriva la prima offerta. Le ultime

Joao Felix Milan, la dirigenza punta il portoghese per completare ulteriormente l’attacco: spunta fuori una formula importante per i rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato nel vivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport – lato entrate – la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Joao Felix del Chelsea: giocatore coerente su quello che vorrebbe Conceicao in squadra.

Il club italiano vorrebbe comprare Joao Felix con l’opzione del prestito, opzione che però non entusiasma il club del nord di Londra. Ora non ci resta che attendere possibili sviluppi per l’ex Atletico Madrid.