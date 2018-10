Prima ti scarico poi ti rivaluto: la rivincita di Joao Mario e degli altri

L’Inter ha rivalutato diversi elementi in questa stagione. Da Dalbert a Borja Valero passando per Joao Mario: la rivincita è nerazzurra

La rivincita degli ‘scartati’! L’Inter si gode la rinascita di Joao Mario, prima scaricato e poi rivalutato. La forza della nuova Inter di Luciano Spalletti sta anche nella rivalutazione di alcuni elementi messi in disparte nella prima parte di stagione o anche nella passata stagione, e poi rivalutati a suon di prestazioni. Ognuno ha atteso il suo turno e non ha sprecato le occasioni concesse da Spalletti. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato proprio Joao Mario: il portoghese non ha trovato sistemazione in estate, ha lavorato ma non è mai stato schierato, contro la Lazio ha trovato spazio e ha fatto bene.

Stesso discorso per Borja Valero. Il centrocampista spagnolo era la quarta scelta in mezzo al campo, veniva dopo Brozovic, Vecino e Gagliardini ma ha abbassato la testa, ha lavorato senza fare storie e si è ritagliato uno spazio importante ed è diventato una certezza di questa Inter, versione 2018/2019. Ora Spalletti lavora per rivalutare Keita, forse il meno brillante dei nuovi acquisti, e per rivalutare il terzino sinistro Dalbert, ancora incompiuto e insicuro. Contro il Genoa potrebbe toccare proprio a loro due.