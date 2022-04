Joao Pedro prima di Genoa-Cagliari: «Dobbiamo fare la partita della vita»

Le parole di Joao Pedro prima del match tra Genoa e Cagliari

Le parole di Joao Pedro prima del match tra Genoa e Cagliari ai microfoni di DAZN:

«Grande opportunità perché se vinciamo oggi diamo un colpo duro alle altre, non possiamo perdere questa opportunità perché ce la siamo guadagnata, non sarà semplice, è una partita importante anche per loro. Dobbiamo pensare solo noi. Dobbiamo fare la partita della vita»