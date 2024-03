Valero ricorda Barone: «Ha dedicato la sua vita alla Fiorentina»

Nei confronti di Joe Barone, l’ex bandiera della Fiorentina Borja Valero, ha voluto parlare così della scomparsa del dirigente viola

Al funerale dell’ex dirigente della Fiorentina Joe Barone, l’ex bandiera viola Borja Valero ha voluto rilasciare queste dichiarazioni a Pentasport.

«Questo è un momento difficile per Firenze, purtroppo la città sta soffrendo troppo spesso per situazioni così e non se lo merita. Joe era una persona molto intensa, io l’ho vissuto in un’annata in cui c’era il Covid e non andavamo benissimo in campionato. Lui già dedicava tutto il suo tempo alla Fiorentina, a volte litigavamo anche, ma era giusto così visto che eravamo un momento complicato. Era una persona molto presente, ma anche una persona familiare, c’era sempre e si faceva sentire continuamente perché vedeva la Fiorentina come una grandissima famiglia»