Joe Cole: «Lukaku, sei settimane per salvare la sua stagione al Chelsea»

L’ex blues Joe Cole molto duro su Romelu Lukaku dopo l’ennessima prova non soddisfacente del belga con il Chelsea

Intervenuto ai microfoni di Itv Joe Cole, ex leggenda del Chelsea, non ha avuto parole tenere per Lukaku dopo l’ennesima prova incolore del belga contro il Crystal Palace:

LA DICHIARAZIONE – «Lukaku ha sei settimane per salvare la sua carriera nel Chelsea. Se guardi Werner, lui non si arrende. Anche Lukaku vorrebbe fare altrettanto, ma ha perso un’altra occasione. Quando per te non va, non va. La gente vedeva il belga come il pezzo mancante del puzzle: non è successo, ma può tornare velocemente come dovrebbe. Il calcio può cambiare in una partita».