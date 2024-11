Jonathan David, il Barcellona si defila per il canadese? Le ultime

Jonathan David, il canadese andrà a scadenza con il Lille: il suo sogno è il Barcellona, ma i blaugrana si starebbero defilando, e Inter e Juve osservano

Il Barcellona avrebbe deciso di defilarsi su Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille, che piace in Italia a Inter e Juve, era finito nel mirino dei blaugrana, ma come rivelato dal quotidiano spagnolo Sport, avrebbero deciso di fare un passo indietro, nonostate l’interesse manifestato del giocatore: di seguito un estratto.

DAVID – «Il Barça lo segue da mesi, ma non c’è consenso unanime sul suo arrivo e le sue richieste economiche rappresentano un ostacolo, a meno che il giocatore non decida di fare uno sforzo per ridurre le pretese. L’attaccante ha ricevuto un’offerta importante dal Lille da diversi mesi, ma finora non ha risposto. Le trattative continuano, ma nel club francese sono consapevoli che partirà. Non hanno intenzione di venderlo a gennaio, quindi lascerà la squadra da svincolato».

I DUBBI DEL BARCELLONA – «Il club blaugrana è informato sull’entità dell’operazione. Il costo totale si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro, comprensivi dello stipendio del giocatore per 4 anni, del bonus alla firma e delle commissioni legate all’ingaggio. Una cifra gestibile ma elevata, considerando la limitata capacità di manovra economica attuale del Barça. Anche se la somma non è irragionevole, Jonathan David non arriverebbe per essere un titolare indiscusso – Lewandowski rinnoverà – e ciò suscita dubbi nell’area sportiva blaugrana. Per ora, il Barça non ha fatto alcun passo concreto. Sono consapevoli che Jonathan David è un attaccante con un grande fiuto per il gol, ma restano incerti sul suo rendimento al Barça. È un calciatore che si esprime al meglio quando ha spazi per sfruttare la sua potenza, ma fatica contro squadre chiuse, e nel club blaugrana credono che gli manchi ancora un salto di qualità per diventare un giocatore top. Per età e caratteristiche, David potrebbe essere un buon acquisto, ma al momento l’area sportiva dà priorità all’arrivo di un esterno sinistro e intende concentrare su questo gli sforzi economici. L’opzione Jonathan David verrà valutata più avanti, il suo nome resta sul tavolo, ma il Barça non parteciperà ad aste nel caso di offerte esorbitanti».