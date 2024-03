Jorginho, dall’Inghilterra sono sicuri: ecco dove andrà a giocare

Jorginho saluterà presto l’Arsenal a parametro zero e dall’Inghilterra ci sono voci certe sul suo futuro: le ultime

Jorginho lascerà l’Arsenal al termine di questa stagione in concomitanza con la scadenza del contratto. I tabloid inglesi danno già per certa la sua prossima destinazione nonostante il calciomercato non sia ancora nemmeno iniziato.

Secondo il portale Football London, l’italo-brasiliano vuole tornare in Italia e la Serie A sarebbe la sua più grande preferenza. Ancora da capire quale squadra farà il primo passo per il campione d’Europa con l’Italia.