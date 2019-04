Juve-Ajax, le probabili formazioni del ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018/2019: Dybala titolare, Emre Can e De Jong ci saranno

Raramente la vigilia di una partita così importante è stata costellata da tanta incertezza sulle scelte di Massimiliano Allegri. Che nella sua testa ha disegnato e ridisegnato l’undici della Juventus per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League di questa sera. E, nel primo pomeriggio, sembra aver risolto (quasi) tutti i ballottaggi.

L’ultimo e più incerto riguarda la corsia di destra, dove De Sciglio è in vantaggio su Cancelo per una maglia nel 4-3-3 che fronteggerà all’Allianz Stadium i lancieri. Il resto della retroguardia – alle spalle della quale agirà naturalmente Szczesny – sarà composta da Bonucci, Rugani al posto dell’infortunato Chiellini e Alex Sandro. In mezzo al campo confermato Emre Can dopo le incontrollate voci della mattinata, insieme a lui gli imprescindibili Pjanic e Matuidi. Davanti la sorpresa è rappresentata da Dybala, in campo in un tridente completato da Madzukic ed, ovviamente, Cristiano Ronaldo.

L’Ajax schiererà un undici estremamente simile a quello visto alla Johan Cruijff Arena all’andata. Con l’inevitabile eccezione dello squalificato Tagliafico, al posto del quale scenderà in campo Mazraoui. Su una linea difensiva completata da Blind, De Ligt e Veltman, con Onana tra i pali. In mediana Schone e De Jong, nonostante lo spavento di sabato in campionato per un piccolo problema al bicipite femorale, sulla trequarti Neres, Van de Beek e Ziyech. Punta, per quanto interscambiabile con i restanti componenti del fronte offensivo, il pericoloso Tadic.