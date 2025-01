Juve, ecco Alberto Costa, il primo rinforzo per la difesa di Thiago Motta

Juve, primo colpo in entrata del calciomercato: ultimi dettagli per arrivare ad Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, le ultime

La Juve è pronta a chiudere per il primo colpo di calciomercato di questa sessione invernale. È in dirittura d’arrivo infatti l’operazione che porterà Alberto Costa in bianconero.

I Bianconeri – come riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport – ha praticamente definito l’operazione con il Vitoria Guimaraes: affare da 12-13 milioni di euro ormai ai dettagli, con la fumata bianca che è attesa per metà settimana.