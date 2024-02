Juve, Alcaraz: «Voglio che il mio nome venga segnato...»

Carlos Alcaraz, nuovo giocatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino

IDOLO «Sono molto contento che mi abbiano paragonato a grandi campioni passati da qui è sono contento. So che devo fare bene e voglio che il mio nome venga segnato a fuoco nella squadra della Juve. Cristiano Ronaldo è stata un’ispirazione per me, da più giovane. Voglio dimostrare alla mia famiglia che quello che sognavo da piccolo può diventare reale ed è quello che sta succedendo che è l’isptirazione che ho ogni mattina quando mi alzo. Voglio far capire alla famiglia tutto quello che ho ottenuto è grazie a loro».

JUVENTUS «Sì sceglievo sempre la Juve alla play station, perché sono passati grandi campioni da qua ed era una bella possibilità perché avevo grandi campioni. Con gli amici se non mi facevano scegliere la Juve mi arrabbiavo e non giocavo proprio».

