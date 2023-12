Juve, Allegri: «Scudetto? Pensiamo alla prossima»

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Napoli

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

SOGNO SCUDETTO – «Vincere stasera è stato importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è ottimo. Poi per quanto riguarda i sogni dobbiamo lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti, nella gestione della palla sbagliamo troppo e serve più lucidità. E’ stato un buon primo tempo. Nei momenti di difficoltà diventiamo un blocco granitico, loro hanno tenuto tanto la palla ma grande occasioni non ne hanno avute. Normale avere lo spirito che abbiamo avuto noi oggi».

CAMBIARE OBIETTIVO – «La comunicazione interna può farci dire che vogliamo anche lo Scudetto, ma per i risultati bisogna fare. Pensiamo a quello che è oggi, alla prossima c’è il Genoa. Pensiamo a giocare, a fare punti. Più ne facciamo e più possibilità abbiamo di entrare in Champions e stare attaccati a quella che è la più forte del campionato».

EQUILIBRIO RITROVATO – «Il merito è dei ragazzi. Hanno voglia, vogliono migliorare ed è una squadra umile. Sa i propri limiti, su quello lavoriamo. Bisogna migliorare in alcune fasi, ma il fatto che non ci scomponiamo agli errori è un passo in avanti».

LA JUVE E’ UNA BIG – «Dopo l’errore del contropiede dove abbiamo rischiato di prendere gol non ci siamo scomposti, questa è la cosa più importante. E’ un segno di maturità, come per il gol annullato a Osimhen. La convinzione di fare grandi cose c’è, c’è la voglia di dimostrare e migliorare».

GREGARI PROTAGONISTI – «La Juve ce l’ha nel Dna da 120 anni, ha sempre fatto gare sofferte vinte attraverso la fatica. Senza fatica è difficile ottenere risultati. Per Gatti sono contento per il gol, ma a livello difensivo deve fare molto di più».

