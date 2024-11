Juve, Bazzani: «In attacco manca qualcosa, ecco cosa farei. Motta? Sono sicuro che sa bene una cosa…»

Le parole di Fabio Bazzani, ex calciatore, sull’inizio di stagione della Juve con il nuovo ciclo di Thiago Motta. Tutti i dettagli

Fabio Bazzani ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della Juve.

Capitolo mercato: a gennaio si dovrebbe intervenire anche in avanti alla ricerca di un vice-Vlahovic?

«Lì serve fare una valutazione, se pensano che Milik possa recuperare… Giuntoli e Motta hanno detto che quel ruolo poi possono farlo anche altri giocatori, per l’allenatore è un qualcosa di fattibile. Priorità ai difensori, quelli sono mancanti e difficilmente adattabili gli altri in rosa. Se Milik verrà recuperato con piena efficienza, allora la Juve può rimanere così. Di base mi verrebbe da dire che un altro attaccante ci vorrebbe, poi bisogna vedere le idee dell’allenatore».

Qual è il suo personale bilancio dopo questi primi mesi della Juve di Thiago Motta?

«La Juve sta facendo il suo. Thiago Motta ha fatto i conti con alcuni infortuni che hanno tolto giocatori importanti, ma la squadra sta tenendo comunque una sua identità. Deve crescere sotto l’aspetto offensivo. ma questo lo sa anche Thiago, serve più continuità. Oggi però ha struttura e solidità. In Champions se la gioca, in campionato è lì. E’ stato un cambio forte di mentalità, bisogna dargli tempo. E’ una squadra giovane e i giovani non hanno il vissuto di altri giocatori più esperti».

L’INTERVISTA INTGRALE A BAZZANI SU JUVENTUS NEWS 24