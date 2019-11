Juve, buone notizie per Sarri: Alex Sandro lavora parzialmente in gruppo

Buone notizie per Sarri dall’allenamento odierno: Alex Sandro ha svolto la seduta parzialmente con il gruppo

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid. Una seduta di scarico per la squadra di Sarri, nella quale si segnala il parziale rientro in gruppo di Alex Sandro.

Ricordiamo che il terzino brasiliano si era fermato in nazionale due settimane fa, per un problema all’adduttore. Ora una notizia che metterà di buone umore Sarri, il quale potrebbe convocarlo già per il Sassuolo, in programma domenica alle ore 12:30.