Juve, Cagni: «La squadra al completo se la gioca con tutti»

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sui bianconeri dopo il ko con la Lazio e in vista del ritorno delle competizioni europee.

Altro ko in un big match in trasferta: la Juve di Allegri può e deve osare di più?

«La Juventus è in questa situazione, in questo momento e non solo da adesso, perché non ha mai avuto la formazione al completo. Quindi secondo me sta già facendo qualcosa di eccezionale visto il -15 e tutto quello che ha passato nel corso della stagione».

Che idea si è fatto sulla crisi di Vlahovic? Non è il campione che la Juve si aspettava o sta mancando l’assistenza della squadra?

«Il discorso Vlahovic dipende anche da questo, dal fatto che la squadra non è mai al completo. Quando giochi con dei giovani, anche bravi, non è la stessa cosa. Se vuoi essere competitivo con le grandi squadre i giovani devono imparare e fare esperienza, crescere per alzare il livello».

Giovedì torna l’Europa League: i bianconeri sono i favoriti al pari del Manchester United?

«La Juventus al completo se la gioca con chiunque, anche a livello europeo. Bisognerà vedere cosa riescono a fare in questo periodo e chi riusciranno a far giocare. I problemi fisici ci sono stati sempre, non so da cosa dipendano, ma tanti infortuni e la mancanza di certi giocatori, la loro gestione, non è stata giusta».

In campionato, invece, vede ancora possibile la rimonta fino al quarto posto in caso di conferma della penalizzazione?

«Ribadisco che al completo la Juve può giocarsela contro chiunque, in Italia e in Europa. Già il fatto che siano in una situazione di classifica importante anche con la penalizzazione non è una cosa da poco. Se dovesse essere confermata, i bianconeri sarebbero comunque lì in scia alle prime quattro».

