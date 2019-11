Juve, con Dybala hai un tesoro: ecco quanto vale la Joya

Dybala si è preso la Juve e ora sul mercato vale 150 milioni: un tesoro che Sarri dovrà saper curare e conservare

La rinascita di Paulo Dybala alla Juve ha un nome e un cognome: Maurizio Sarri. Perché se la Joya gioca così, in questo modo, lo deve a una serie di motivi: testa, fisico, posizione e ovviamente mister Sarri. L’allenatore che dopo aver visto il suo gol su punizione contro l’Atletico, da quella posizione, ha pensato: «Ma che c***o tiri da lì?».

La Gazzetta dello Sport è sicura: in estate stava Dybala per lasciare la Juventus, era sul mercato, adesso vale 150 milioni di euro. A luglio i bianconeri si sarebbero “accontentati” di 80 milioni dallo United o dal Tottenham, in tre mesi l’argentino ha raddoppiato il suo valore. Il tutto grazie a prestazioni sontuose.