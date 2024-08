Juve, SENTI Criscitiello: «Giuntoli in CRISI, non si aspettava QUESTA cosa…»

Le parole di Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, sulle mosse di calciomercato della Juventus. I dettagli

IL COMMENTO – «Allarme anche per la Juventus. Giuntoli sta avendo più difficoltà di quelle che pensava ma è ottimista e noi continuiamo a confidare in lui. Thiago Motta, però, merita una Juve da subito competitiva e i casi irrisolti, Chiesa su tutti, sono dannosi come Osimhen al Napoli. Bisogna saper acquistare ma vendere è più difficile. Il mercato bianconero è paralizzato. Di questo passo arriviamo al fischio di inizio e abbiamo ancora i procuratori dietro le panchine. Koopmeiners resta l’obiettivo ma Giuntoli, seppur il numero 1, si scontra con il Re del calciomercato del terzo millennio. Arrivare a metà agosto a trattare con Percassi è pericolosissimo anche se ti chiami Juventus. Luca Percassi è il classico genietto che ha deciso di rendere fiero il papà, quando i figli fanno anche meglio dei genitori. Di solito uccidono il patrimonio, qui Luca ha deciso di raddoppiarlo e ha trovato la sua strada. Sulle trattative è un fenomeno, sulla gestione è un fenomeno, vince e non festeggia, perde e non si deprime, arriva a Zingonia alle 7 e se ne va alle 22. Ha creato un impero e oggi non vende alle cifre che decide l’acquirente. Questo è il prezzo. Se vi piace sediamoci, altrimenti a casa mia non comandando calciatori e procuratori. Santo subito».