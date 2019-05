La Juve è sulle tracce di Chiesa. I bianconeri potrebbero girare Juan Cuadrado ai viola per soffiare l’esterno all’Inter

L’Inter è sulle tracce di Federico Chiesa ma la Juventus potrebbe rilanciare in maniera importante. I bianconeri infatti non mollano e sono pronti a sfidare i nerazzurri nella corsa all’esterno viola, classe 1997.

Chiesa può andare via e la Juve, secondo Don Balon, potrebbe girare Juan Cuadrado ai gigliati. Il giocatore sarebbe stato bocciato da Max Allegri che sarebbe disposto a privarsene. La Juve potrebbe inserire il colombiano, già ex Fiorentina, nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa. Possibili nuovi e clamorosi scenari di mercato.