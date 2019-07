Juve, De Ligt in ritiro con l’Ajax e Raiola mette fretta: «I club devono trovare un accordo»

Il caso De Ligt potrebbe trovare la propria risoluzione in settimana: il giocatore ha l’accordo con la Juve manca quello tra i club

La Juve spera vivamente che il caso De Ligt possa risolversi nel più breve tempo possibile in modo tale da dare a Sarri il centrale difensivo che chiede. L’olandese ha l’accordo da giorni con i bianconeri, manca ancora quello tra i club.

Il quotidiano olandese Telegraph, nella propria versione online, riporta anche alcune dichiarazioni dell’agente Mino Raiola: «Spetta all’Ajax trovare l’accordo con la Juventus. Il giocatore domani sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l’Ajax trovino l’accordo rapidamente»