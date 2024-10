Juve, si ferma anche Fagioli? Presenza in dubbio con la Lazio

Juve, ancora brutte notizie dall’infermeria: a rischio Nicolò Fagioli, reduce da una botta ricevuta in nazionale: le ultime verso la Lazio

Non arrivano buone notizie dalla Continassa in vista della sfida in programma sabato sera all’Allianz Stadium tra Juve e Lazio, gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

Anche Nicolò Fagioli è in dubbio infatti per questa partita: come anticipato da Gazzetta.it, il centrocampista bianconero non si sta allenando a causa del dolore per una botta rimediata in nazionale durante una seduta di allenamento. Un problema in più da gestire per Thiago Motta.