Juve Genoa, Calvarese: «Guia fermo da anni al solito standard»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la prova di Giua dopo Juve-Genoa con la sua consueta analisi su Tuttosport. Le sue parole:

ANALISI – «Nona presenza stagionale per Giua. Il sardo in futuro dovrà provare ad alzare il target delle sue gare: ormai è fermo ormai da diversi anni allo stesso standard. In una partita semplice, senza episodi di rilievo nelle aree di rigore, non riesce a trovare una soglia tecnica uniforme e commette varie imprecisioni. Già dopo sette minuti ecco un errore grossolano. Szczesny, dopo essere stato disturbato da Retegui, sta dando il pallone sulla linea laterale. Si accende una “mass confrontation” (accenno di rissa), con Danilo che spinge Retegui. Giua interrompe il gioco e richiama i calciatori, poi scodella il pallone. Invece avrebbe dovuto riprendere il gioco con una punizione indiretta. Sul finire del primo tempo, altra grave mancanza: Spence interviene su Chiesa fallosamente al limite dell’area. Un contatto che avrebbe meritato l’ammonizione, ma Giua non fischia nemmeno l’irregolarità».