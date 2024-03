Juve-Genoa, i fan liguri cantano per il Torino: retroscena sul coro allo Stadium

Nel corso di Juve-Genoa i tifosi liguri hanno intonato un coro per il Torino, ecco il retroscena sull’episodio e il gemellaggio tra le tifoserie

Se la partita che si è consumata questo pomeriggio tra Juve e Genoa non ha regalato particolare spettacolo in campo, lo stesso non si può dire per quanto è accaduto sugli spalti. Mentre bianconeri e rossoblù non riuscivano a schiodare il risultato dallo 0-0 iniziale, l’Allianz Stadium è riuscito infatti a far sentire la propria voce per tutto l’arco dei 90 minuti.

Da un lato, la Curva Sud ha incitato con ogni mezzo a propria disposizione i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri (anche quando tribuna e distinti rumoreggiavano per la prestazione palesata dai loro calciatori). Dallo spicchio opposto dell’impianto sportivo invece, un nutrito manipolo di supporter liguri – seppur in assenza dei gruppi organizzati – è riuscito nel difficile tentativo di tenere testa ai rivali sino al triplice fischio conclusivo.

Ed è proprio nella bolgia incorniciata dallo Stadium che gli spettatori più attenti avranno potuto udire un coro specifico appartenente a nessuna delle due squadre impegnate in campo: bensì al Torino. Ad inizio del secondo tempo di Juve-Genoa difatti, i tifosi del Grifone hanno intonato a gran voce: “Torino è stata e resterà granata”. Un ritornello appartenente proprio alla compagine sabauda, nonché un classico sfottò più volte “utilizzato” sostenitori del Torino appunto, nei confronti della rivale cittadina.

Il motivo dietro il particolare coro interpretato dai genoani – e come ampiamente prevedibile immediatamente schernito dalla curva juventina – è in realtà tutt’altro che astruso: le tifoserie di Torino e Genoa sono gemellate tra loro. Un legame con radici profonde le unisce, figlio del ricordo di un ex comune ad entrambe le squadre, vale a dire il compianto e mai dimenticato Gigi Meroni.

E in tal senso, quanto verificato oggi All’Allianz Stadium è soltanto l’ultima prova tangibile della rinnovata solidità che lo stesso gemellaggio custodisce. Un virtuoso esempio di rapporto tra due curve affiliate insomma, che in molti ricorderanno esser stato sul punto di interrompersi in modo definitivo nel 2009. In quell’occasione il club ligure (ormai privo di realistiche ambizioni in campionato) ottenne un successo contro il Torino, decretando la matematica retrocessione dei granata in Serie B al termine della stagione. Altri tempi e altro calcio, il gemellaggio tra piemontesi e liguri pare oggi più robusto che mai.