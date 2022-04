Juve, il consiglio di mercato: «Raspadori fa bene allo spogliatoio»

Aldo Tolomelli, ex allenatore di Giacomo Raspadori, ha parlato così dell’attaccante accostato alla Juve sul mercato

Aldo Tolomelli, uno dei primi allenatori avuti in carriera da Giacomo Raspadori, ha così parlato dell’attaccante del Sassuolo, accostato alla Juve.

Le sue dichiarazioni a Juventusnews24.

LE PAROLE – «Sì, fossi nella Juve ci punterei. Anche perché è un ragazzo che fa veramente bene allo spogliatoio secondo me. Lui è così, positivo sempre. Non se l’è mai tirata. Alle spalle poi ha una famiglia di un certo tipo, non si sono mai messi in mezzo. I suoi genitori sono rimasti qui dove lui è cresciuto, danno una mano, la mamma organizza i camp estivi con i ragazzi. Raspadori non ha trascurato neanche la scuola, nonostante tutti gli impegni. Posso parlare solo bene di lui».

