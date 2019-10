Juve, il sogno è Mbappè: costerebbe meno di Ronaldo

Juve, il sogno per il prossimo grande colpo di mercato è Mbappè: a bilancio il francese peserebbe meno di Ronaldo

Un nuovo Ronaldo, ma questa volta più giovane. L’obiettivo di mercato, senza tanti giri di parole, l’aveva fissato nell’estate del 2018 il presidente Agnelli. Una politica confermata, nell’ultima sessione di mercato, dall’acquisto di De Ligt. Ma ora la Juventus vuole alzare ancora l’asticella. E potrebbe farlo.

Il nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Mbappé. Che, come riporta Tuttosport, costerebbe anche meno di CR7. Per strapparlo al Psg servirebbero circa 180 milioni di euro, più circa 20 netti a stagione di ingaggio. Così il francese classe 1998 peserebbe sul bilancio per circa 76 milioni all’anno, contro gli 84 del portoghese. L’operazione, insomma, non sarebbe impossibile.