Juve, infortuni Nico Gonzalez a Douglas Luiz: arrivano buone notizie, il punto sul rientro

Le ultime sulle condizioni fisiche di Nico Gonzalez a Douglas Luiz in vista della prossima partita della Juventus in Serie A

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati della Juve in vista della prossima sfida di Serie A.

INFORTUNATI- «Dopo aver riabbracciato ieri Koopmeiners è quasi l’ora di rivedere in campo Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Thiago Motta spera di recuperare l’argentino per la trasferta in Champions League. Prima di lui potrebbe rientrare il centrocampista ex Aston Villa, alle prese con un affaticamento muscolare».