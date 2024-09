Juve Inter, è già iniziata la SFIDA: Vlahovic SUPERA anche Lautaro Martinez! NESSUNO come lui in Serie A. Il DATO

Juve Inter, è già iniziata la SFIDA: Vlahovic SUPERA anche Lautaro Martinez! NESSUNO come lui in Serie A. La statistica sul bianconero

Con la doppietta contro il Genoa, Dusan Vlahovic è diventato il giocatore che conta più partite differenti in cui ha realizzato una marcatura multipla in Serie A nelle ultime sei stagioni (dal 2019/20, in cui ha realizzato la prima): 19 (a 18 Lautaro Martínez). A riportarlo è il sito Opta.

La Juventus ritrova i gol del bomber serbo in vista del prosieguo di stagione e della delicata trasferta di Champions League contro il Lipsia.