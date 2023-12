Juve, la reazione della società dopo Genova: silenzio e rabbia per le decisioni di Massa

La Juventus nasconde la rabbia dietro il silenzio dopo il pareggio col Genoa, cosa filtra dal club bianconero per le decisioni arbitrali

Nessuna plateale protesta. Questa è stata la risposta di Massimiliano Allegri e la Juventus dopo le (molto discutibili) decisioni dell’arbitro Massa nella sfida esterna col Genoa. Stando a quanto riferisce quindi il Corriere della Sera, “Dispiaciuti e arrabbiati” sarebbe la lettura della società per la gara del Marassi.

Come spiegato però, il tecnico bianconero non si è lasciato andare in provocazioni ai danni del fischietto né in conferenza stampa né nelle varie interviste. Preferita quindi la via del silenzio, per tornare così subito al lavoro e lasciare subito questo mezzo passo falso alle spalle.