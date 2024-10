Juve Lazio, Baroni prepara la sorpresa: le ultime novità

Juve Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni prepara la sorpresa per l’attacco: le ultime novità in vista del match

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, la Lazio è al lavoro continua a preparare la trasferta di campionato di sabato sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha le idee molto chiare a riguardo: infatti, il 37enne ex Barcellona Pedro potrebbe essere scelto come titolare nel reparto avanzato. Lo spagnolo, infatti, potrebbe approfittare della stanchezza di Isaksen e Dia per via degli impegni con le rispettive nazionali e sbaragliare quindi tutta la concorrenza.