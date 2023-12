Juve, le condizioni dei singoli in vista della Roma

La Juve è al lavoro per la sfida di sabato sera contro la Roma che chiuderà il 2023 dei bianconeri. Come appreso da Juventusnews24, Dusan Vlahovic non ha lavorato in campo insieme alla squadra a causa di una botta forte al piede sinistro. Nessun allarme però per l’attaccante, che domani mattina dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo in vista della Roma.

Per quanto riguarda invece Locatelli e Chiesa, i due hanno svolto una parte di lavoro col gruppo nell’allenamento odierno.