Juve, Mauro: «Un c*****ne fa fare la figura dei cretini a tutti»

Massimo Mauro si sfoga contro il VAR parlando di Juve Salernitana: «Quello che è successo a Torino ha affossato il VAR»

Intervistato dal Corriere dello Sport, Massimo Mauro torna a parlare del caso del fuorigioco di Bonucci in Juve Salernitana visto dal VAR. Di seguito le sue parole.

«Arriva il coglione di turno che sta davanti al monitor (coglione in generale, non so nemmeno chi ci fosse in Juventus-Salernitana), che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente. Il gol viene così annullato e il risultato falsato, e alla fine tutti fanno la figura dei cretini. Quanto successo all’Allianz Stadium ha affossato il Var. Deve intervenire solo in situazioni oggettive. La valutazione dell’arbitro che sta a pochi metri e che per lui è la più corretta, deve essere insindacabile».