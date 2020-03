Juve Milan, si va verso il rinvio: le novità sulla semifinale di Coppa Italia

Brutte notizie per Juve e Milan dal vertice della Prefettura di Torino, possibile rinvio. le novità sulla semifinale di Coppa Italia

Rischio rinvio sempre più concreto per Juventus-Milan, match di ritorno valido per la semifinale della Coppa Italia. Si attendono novità dal vertice della Prefettura, al momento ancora in corso.

Inizialmente l’ipotesi più quotata era quello del divieto d’accesso all’Allianz Stadium per i residenti nelle zone a rischio, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, provincia di Pesaro e Urbino e Savona.

La recente proposta del comitato tecnico scientifico voluto dal premier Conte, però, avrebbe presentato nuove misure di emergenza che andrebbero a impedire il regolare accesso ai tifosi.