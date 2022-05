Juve Muriel, il colombiano è l’ultima idea per l’attacco bianconero

Juve Muriel, i bianconeri pensano al colombiano per sostituire il partente Morata: l’ultima idea di Cherubini

L’ultima idea di Cherubini e della Juve per l’attacco si chiama Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta sarebbe un ottimo colpo considerando che potrebbe anche essere utilizzato dalla panchina e che nelle ultime stagioni ha fatto davvero molto bene.

In scadenza nel 2023 potrebbe essere anche un affare sostenibile per la Juve, al momento solo interesse ancora nessuna offerta ma per i bianconeri potrebbe essere una trattativa da portare avanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.