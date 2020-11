Juve Napoli, la sentenza può slittare: le ultime

Domani alle 15.30 è fissata l’udienza relativa al match mai disputato tra Juve Napoli: la sentenza, tuttavia, può anche slittare

Domani Juve Napoli finalmente si giocherà, ma non sul manto erboso dell’Allianz Stadium bensì nell’aula del tribunale e probabilmente non ci sarà neanche il triplice fischio. È fissata per domani alle 15.30 la prima udienza sul match mai disputato a causa del blocco dell’ASL al club azzurro per i casi di positività di Elmas e Zielinski.

Tuttosport prova a fare il punto della situazione. Grassani (avvocato del Napoli ndr) ha due strade: la prima è quella di dimostrare che le prime due comunicazioni della Asl erano da considerare già impositive quanto al divieto del viaggio; la seconda è quella di dimostrare che domenica alle 14.13 il Napoli era ancora in grado di partire per Torino e disputare la partita prevista per le 20.45 e che si sarebbe potuta ritardare fino alle 21.15.

Visto che è l’unico dibattimento della giornata, ci si aspetta la sentenza in serata. Anche se – specifica il quotidiano piemontese – non è da escludere che la corte si riservi più tempo, vista la delicatezza della vicenda. Considerato che, finora, tutte le squadre hanno disputato le loro partite nonostante molti contagiati, non tutti accoglierebbero il ribaltamento del 3-0 a tavolino (con punto di penalizzazione) come un atto di giustizia. In ogni caso De Laurentiis sarebbe pronto a ricorrere al CONI in caso di risultato negativo anche in secondo grado.