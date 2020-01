Juve, Paratici lapidario: «Dopo Kulusevski mercato chiuso, Emre Can resta»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match dello Stadium tra bianconeri e Cagliari

Il direttore dell’area tecnica della Juve, Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juve-Cagliari.

KULUSEVSKI – «Diciamo che abbiamo fatto un grande acquisto e un grande sforzo per prendere questo giovane di grande avvenire. Credo che per gennaio, per la vostra delusione, finisca qui. Ci sarebbe piaciuto averlo subito ma i patti erano chiari fin dall’inizio. Siamo contenti così, sapevamo che sarebbe rimasto a parma. Per noi è un giocatore importante per la costruzione della Juve nel futuro».

EMRE CAN – «Partenza? Mi sento di escluderlo. Emre Can rimane con noi, è un giocatore molto importante, uno dei più ambiti a livello internazionale».

RABIOT – «È arrivato dopo 8 mesi di inattività. Già solo fisicamente doveva riprendersi e adattarsi, anche a un Paese nuovo. Quando ha giocato ha sempre fatto partite interessanti. Le ultime tre prima della Supercoppa le ha fatte bene. A Genova secondo me è stato tra i migliori in campo. È un giocatore importante, lo è già stato nel PSG. Per noi è una sicurezza, non un punto di domanda».

SCELTE – «Abbiamo una rosa importante, competitiva, ogni domenica bisogna fare scelte difficili».